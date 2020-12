Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se da un lato la crisi economica morde e distrugge PIL, dall’altro vi è comunque una schiera (seppur minoritaria) di imprese che cerca personale. Del resto, il mercato non dorme mai, sia quello finanziario, quello in cui si scambiano azioni, bond, etc, sia il mercato nel senso di sistema economico.

In quest’articolo analizziamo dunque i 10 lavori più richiesti dalle aziende in questo dicembre 2020.

I dati di Unioncamere

Questa lista delle dieci attività più richieste sono state recentemente raccolte e pubblicate da Excelsior (Unioncamere). Sono stati somministrati dei questionari conoscitivi su un campione di 120.000 imprese. Ora si prevede che, di esse, solo l’8% assumerà nuovo personale, e solo nel 27% dei casi si tratterà di giovani.

Nel complesso, il saldo del mese in corso dovrebbe attestarsi sull’ordine delle 191.610 nuove assunzioni (–36% rispetto a un anno fa). I settori economici interessati spaziano dall’industria ai servizi in generale, fino al commercio o alla logistica, etc.

Ecco allora i 10 lavori più richiesti dalle aziende in questo dicembre 2020

La domanda che si pone chi cerca lavoro è quali siano le professioni più ricercate dalle imprese. In primo luogo troviamo gli addetti alla vendita con 20.130 unità cercate sul mercato. Di esse, circa un quinto (il 20,8% per l’esattezza), viene classificato come difficile da reperire.

Poi abbiamo gli addetti nelle attività legate alla somministrazione di alimenti (20.070 unità). In questo caso invece è il 39,6% dei ricercati a risultare di difficile reperimento.

A seguire troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia (15.200) e i conduttori di veicoli a motore (12.840). Per essi, il grado di difficoltà nel reperimento è pari, rispettivamente, 20,3% e al 38,9%.

Le aziende cercano queste figure professionali

Altra figura cercata è quella che riconduca ai c.d. impiegati di concetto, vale a dire gli addetti alla segreteria e agli affari generali. In questo caso le ricerche per il mese di dicembre sono nell’ordine delle 7.750 unità.

Segue poi l’universo dei corrieri e vettori in generale, con 6.560 assunzioni previste in questo mese (il 19% di difficile reperimento). Una spanna più in basso troviamo gli artigiani e gli operai specializzati addetti al settore edile (6.390 unità e 25,8% di difficoltà di ricerca). In questo caso è facile ravvisare l’onda lunga dei vari Bonus di riqualificazione degli edifici messi in piedi dal Governo in questi mesi.

Spostandoci ancor più in basso nella classifica delle figure più cercate, troviamo due distinte categorie di tecnici. Ossia quelli esperti nei rapporti con i mercati (6.370 unità cercate) e quelli addetti alla salute (5.810). Per entrambe le categorie di figure il tasso di difficoltà nel reperimento è notevole e pari, rispettivamente, al 40,9% e 44,8%.

Infine chiude la lista delle figure più cercate il mondo dei meccanici artigiani, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili. Qui sono previste 5.100 assunzioni, ma trovarli sarà un’impresa: ben il 53,8% di essi risulta infatti di difficile reperimento. Eppure, come illustriamo in quest’altro articolo, spesso la paga è di tutto rispetto sin dall’ingresso.

Ecco dunque esposti in estrema sintesi i 10 lavori più richiesti dalle aziende in questo dicembre 2020.