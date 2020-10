La redazione di ProiezionidiBorsa vi propone, oggi, una leggera, squisita e sorprendente parmigiana di zucca. Vi basteranno circa 10 euro per portare a tavola questa fine del mondo che si rivelerà un capolavoro in cucina! Procediamo.

Vediamo gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per una pirofila standard:

a) 1,3 kg di zucca fresca;

b) 400 gr di mozzarella;

c) 200 gr di pangrattato;

d) 180 gr di speck;

e) 60 gr di parmigiano grattugiato;

f) sale, olio e pepe q.b.

Preparazione della parmigiana di zucca

Passiamo al procedimento per portare a tavola questa fine del mondo.

Tagliamo in due e svuotiamo la zucca e, quindi, sbucciamola. Passiamo a tagliarla a fette, intere e sottili, lungo tutta la sua lunghezza. In una terrina in cui abbiamo versato il pangrattato. Passiamo, poi, a ricoprire per bene tutte le fette di zucca.

A questo punto, siamo pronti per comporre la nostra pirofila. Versiamo un filo d’olio con cui ungeremo il fondo della stessa. Poi disponiamo il primo strato di fettine di zucca ricoperte di pangrattato, fino a coprire tutto il fondo.

Aggiungiamo su questo strato un pò di olio e una prima spolverata di parmigiano. Disponiamo, quindi, le fettine di speck e quelle di mozzarella. Ancora, aggiungiamo un filo d’olio, se necessario.

Al termine della preparazione vi renderete conto che bastano circa 10 euro per portare a tavola questa fine del mondo.

Ripetiamo le sequenze per giungere a questa fine del mondo

A questo punto, si procede con il secondo e successivi strati possibili. Andremo avanti, infatti, procedendo con la stessa sequenza di operazioni, fino ad esaurimento degli ingredienti.

Termineremo la composizione della nostra pirofila con la zucca. Poi saliamo leggermente e spolveriamo prima del pangrattato e poi parmigiano e pepe. Infine, versiamo giusto un filo d’olio.

Inforniamo, quindi, a 180 gradi (modalità statica) per 40 minuti circa. Ad ogni modo, spegneremo quando si sarà formata una splendida crosticina sulla superficie della parmigiana.

Facciamo due conti: circa 10 euro per portare a tavola questa fine del mondo

Ora, dimostriamo come bastino 10 euro per portare a tavola questa fine del mondo e lasciare estasiati i commensali. Procediamo (abbiamo assunto come riferimento i prezzi medi tra le varie offerte reperibili in rete):

a) la zucca costa circa 1,20 euro al chilo. Quindi: 1,3 kg X 1,20 euro = 1,60 euro;

b) lo speck lo possiamo trovare a 18 euro al chilo. Quindi: 18 euro X 0,180 = 3,30 euro;

c) prendendo un prezzo medio della mozzarella a 10 euro al chilo, euro 10 X 0,4 kg = 4 euro;

d) infine, il parmigiano grattugiato fresco. Una confezione da 60 gr la pagheremo intorno agli 1,70 euro.

Tiriamo le somme: 1,60 + 3,30 + 4 + 1,70 = 10,60 euro. Sono sufficienti circa 10 euro per portare a tavola questa fine del mondo e trasformare un pasto in un momento di piacere unico.

