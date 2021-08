Sono popolarmente conosciute come le “vongole dei poveri”, anche se in realtà sono buone tanto quanto le “sorelle” più famose. Si tratta delle telline, o arselle, e sono dei molluschi davvero deliziosi.

Le telline sono l’ingrediente perfetto per un primo piatto estivo, come gli spaghetti che prepareremo insieme in questa ricetta. Il valore aggiunto di questa versione, però, è che le prepareremo con una nota agrumata, che farà impazzire tutti i nostri ospiti. Cominciamo subito.

10 e lode a questi spaghetti con le telline super cremosi come al ristorante stellato

Per questa ricetta potremo scegliere il tipo di spaghetti che preferiamo. Noi abbiamo optato per gli spaghettoni, ma andranno bene anche altre varierà.

Spurgare le telline

Per prima cosa dovremo spurgare le telline. Riempiamo, quindi, un contenitore con acqua fredda, e aggiungiamo un cucchiaio di sale grosso per ogni litro d’acqua.

Posizioniamo un piattino capovolto sul fondo del contenitore, e versiamo le telline. È importante che i molluschi siano completamente immersi nell’acqua. Lasciamo in frigo per almeno due ore, quindi estraiamo il contenitore e controlliamo quanta sabbia c’è sul piattino. Se ne sarà presente molta dovremo ripetere l’operazione, anche più volte se necessario.

Quando saranno completamente pulite, potremo mettere le telline in una pentola. Aggiungiamo un po’ di vino bianco, accendiamo il fuoco e copriamo con un coperchio. Quando le telline inizieranno ad aprirsi, togliamo il coperchio.

Profumo d’agrumi estivi

A parte creiamo il nostro condimento agrumato e profumato. Grattugiamo la buccia edibile di un’arancia e di mezzo limone, facendo attenzione a non prelevarne la parte bianca. Ripetiamo che per questa operazione è fondamentale che entrambi gli agrumi siano edibili e non trattati.

In un contenitore, quindi, versiamo 5 cucchiai di olio EVO, la buccia dell’arancia e del mezzo limone e un pizzico di peperoncino. Lasciamo macerare il tutto, dopodiché lo filtreremo per eliminare le bucce degli agrumi.

La cottura della pasta

Quando le telline saranno tutte aperte, le toglieremo dal fuoco, tenendo da parte il liquido ottenuto. In una padella aggiungiamo 2-3 spicchi d’aglio (o meno, in base alle preferenze) e un filo d’olio. Una volta che l’aglio sarà dorato eliminiamolo, e aggiungiamo in padella il liquido delle telline.

Precedentemente avremo già messo a cuocere la pasta. Quando sarà al dente, la scoleremo e verseremo direttamente nella padella con il liquido delle telline. Facciamo amalgamare la pasta con il condimento, aggiungiamo l’olio aromatizzato agli agrumi e, in ultimo, le telline.

Il tocco finale

Per completare l’opera d’arte che abbiamo appena cucinato, basterà aggiungere un po’ di prezzemolo tritato, fresco e saporito. Daremo per forza un 10 e lode a questi spaghetti con le telline super cremosi come al ristorante stellato.

