I serpenti sono tra gli animali più affascinanti del regno animale eppure in moltissimi li detestano. La cattiva fama che è stata loro cucita addosso dalla mitologia e dalla religione non aiuta. Non è sicuramente semplice strapparsi di dosso la nomea di emblema del male.

Nella tradizione cristiana il serpente viene descritto, sin dalla Genesi, come l’ingannatore che svia l’uomo dal bene. Il serpente è un simbolo presente in tutte le culture umane, fa dono alla comunità della tecnologia accelerandone il processo evolutivo. Ma il serpente è re, vuole qualcosa in cambio per il suo dono.

10 curiosità sui serpenti, gli animali più odiati del mondo

Tutti sanno che il serpente si muove strisciando ma in pochi conoscono il momento in cui questo animale dà il meglio di sé.

I serpenti strisciando possono raggiungere una velocità massima di 20 km/h, come nel caso del black mamba. Ma i serpenti danno il meglio di sé nel momento in cui sferrano l’attacco alla preda. In questo momento la velocità è tutto. Studi recenti hanno rivelato che la velocità media per l’attacco di un serpente a sonagli è di quasi tre metri al secondo. Questo significa che un serpente può metterci tre secondi a raggiungere la preda distante un metro.

Si tratta di una velocità notevole se paragonata a quella umana. Le prede diventano vittime prima di rendersi conto di essere in pericolo. È provato che, nel corso della vita, è molto più probabile essere morsi da un cane piuttosto che da un serpente. Alla luce di questo la paura di questi animali diventa ancora più irrazionale.

Inoltre, non tutti questi animali sono velenosi, lo è solo il 15%. Alla curiosità enunciata sopra si ricollega quella secondo la quale i serpenti sono animali decisamente timidi, non danno la caccia all’uomo e attaccano soltanto quando si sentono in pericolo.

Alcune specie di serpenti, come i pitoni e i boa, hanno la capacità di percepire la differenza di temperatura tra ambiente circostante e oggetti. Questo accade grazie a dei termorecettori che hanno sul muso. Grazie a questi riescono a catturare la preda anche se circondati dal buio. Riescono ad assaggiare i sapori che aleggiano nell’aria grazie alla lingua biforcuta.

Sono tutti carnivori

Tra le 10 curiosità sui serpenti, gli animali più odiati del mondo se ne inserisce una legata alla loro dieta. I serpenti sono tutti carnivori, non esistono specie di serpenti vegetariani.

Sono degli animali che hanno una grande capacità di adattamento. Questa capacità ha permesso loro di colonizzare ogni ambiente della terra, alcuni riescono a sopravvivere in condizioni estreme come in foreste pluviali o nel deserto. Ovviamente, essendo animali a sangue freddo non potrebbero mai sopravvivere tra i ghiacci.

I serpenti solitamente mangiano una sola volta alla settimana e spesso restano a digiuno dopo un lauto pasto. I pitoni, dopo aver mangiato una grossa preda, possono digiunare anche per un anno.

Ultima curiosità, per riuscire a catturare e a mangiare grosse prede hanno le ossa del cranio legate da legamenti elastici. Questo permette loro un’apertura di 150 gradi della bocca.

Dopo aver illustrato brevemente 10 curiosità sui serpenti, gli animali più odiati del mondo si spera di aver allontanato il panico.

E, soprattutto, di aver generato curiosità nei confronti di questi interessantissimi animali.