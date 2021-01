Tra i classici rimedi della nonna, ecco 10 consigli di salute e bellezza che si tramandano da generazioni. Dai rimedi contro l’insonnia all’igiene dentale, e passando per l’applicazione dello smalto alle unghie. Ma anche i trucchi della nonna per proteggersi dal freddo, per i piedi gonfi e stanchi, e per gestire gli attacchi d’ansia.

Ecco 10 consigli di salute e bellezza che si tramandano da generazioni

Per chi ha di solito problemi a prendere sonno, uno dei rimedi della nonna contro l’insonnia è quello di bere un bicchiere di latte prima di andare a dormire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Al posto del dentifricio, sbiancare i denti è più facile se saltuariamente si utilizza pure il bicarbonato di sodio.

Lo smalto alle unghie aderisce meglio se prima si passa un batuffolo di cotone che è stato imbevuto nell’aceto bianco.

La parte interna bianca dell’anguria è un toccasana per la pelle del viso, e in particolare per realizzare maschere idratanti fai da te con l’aggiunta di miele.

Per il condimento di salse e di insalate, al posto del sale si può utilizzare il gomasio.

Al posto dello zucchero, ma anche dell’aspartame, la stevia è un ottimo dolcificante naturale.

Contro i crampi, e per prevenirli, la dieta deve essere ricca di frutta e di verdura, in quanto sono ricche di preziosi sali minerali per i muscoli come il magnesio ed il potassio.

Al fine di proteggersi meglio dal freddo optare per la seta o per il cotone come primo indumento a contatto con la pelle. E poi solo sopra i capi di lana.

Contro i piedi gonfi e stanchi, il rimedio della nonna per eccellenza è rappresentato dal classico pediluvio con l’acqua calda e il bicarbonato.

Il rimedio naturale contro gli attacchi d’ansia che si tramanda di generazione in generazione è rappresentato dal decotto. Per esempio, il decotto di genziana con l’aggiunta di un cucchiaino di miele.