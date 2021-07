Potremmo veramente dire che l’estate con tutta la frutta e la verdura fresche ci consente di fare un pieno di vitamine, fibre e antiossidanti. Purtroppo, l’inverno ci costringe invece a ripiegare sui prodotti surgelati o a rinunciare alla bontà di tante primizie. Ma se vogliamo mantenere sempre in forma cuore e cervello, due dei nostri organi principali, ecco allora un suggerimento che andrà bene per tutto l’anno: 1 solo bicchiere di questi 2 alimenti per prevenire colesterolo alto iperglicemia e tumori. Abbiamo tratto spunto dagli studi internazionali delle associazioni per la lotta al cancro per fornire ai nostri Lettori la classifica degli alimenti più salutari. L’unità di misura è proprio data dal potere preventivo degli antiossidanti.

Che cosa significa questo termine che magari avremo già sentito

Si chiama ORAC e sono le iniziali del termine inglese Oxygen Radicals Absorbance Capacity, e magari pur non avendo studiato questa lingua è abbastanza facile capirne il significato. È il termine medico per spiegare la capacità di assorbire i radicali liberi dell’ossigeno. Ovvero, per usare dei termini ancora più semplici, quantificare esattamente la forza degli antiossidanti all’interno degli alimenti. Sappiamo infatti bene quanto queste sostanze siano fondamentali per combattere l’invecchiamento e la degenerazione del nostro DNA.

1 solo bicchiere di questi 2 alimenti contiene da solo gli antiossidanti necessari

Secondo gli studi medici ogni individuo dovrebbe assumere circa 5.000 ORAC al giorno per prevenire molte malattie. E i 2 alimenti che suggeriamo vanno ben oltre questa soglia. Ecco, comunque a beneficio dei nostri Lettori la classifica dei migliori 5 per contenuto di antiossidanti:

1 bicchiere di succo di uva nera contiene ben 5.215 ORAC;

medaglia d’argento per 1 bicchiere di concentrato di mirtilli, con 3.480;

terzo posto sul podio per il cavolo verde cotto a vapore, con 2.048

A seguire: gli spinaci lessi con 2.040 e la barbabietola con 1.780.

Consideriamo infine l’importanza di due succhi che suggeriamo sempre ai nostri Lettori: quello di pompelmo e quello d’arancia. 1 solo bicchiere di questi 2 alimenti per prevenire colesterolo alto iperglicemia e tumori. Tra l’altro, sono in classifica nei primi 10 posti e fortunatamente sappiamo che molti italiani ne fanno uso quotidiano.

