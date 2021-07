Cucinare in estate non proprio un gioco da ragazzi, il caldo non fa respirare, stare davanti i fornelli non è fattibile. Inoltre non viene voglia di mangiare pietanze calde e fumanti, ma solo piatti freschi, che donano sollievo. Bisogna accontentare tutti i palati in famiglia, mirare ad un solo piatto gustoso, non troppo grasso, veloce da realizzare. Tra la hit delle ricette più gettonate nei giorni estivi, troviamo la classica pasta fredda.

Nasce come necessità assoluta di mangiare un piatto di pasta semplice a temperature decisamente meno calde. Ma spesso siamo saturi di questa sorta di insalatone con la pasta, ogni volta la stessa minestra. Il classico scontato piatto che servi in tavola malvolentieri davanti agli invitati.

Il condimento più utilizzato è sicuramente mozzarella e pomodoro, nella variante più saporita con il pesto. Quando prepariamo questo genere di ricetta, non dimentichiamo tutti quegli avanzi nel frigo da smaltire, recuperiamo tutto ciò che possiamo per evitare inutili sprechi.

Ecco 1 ricetta sfiziosa e leggera per non mangiare la solita banale pasta fredda: la ricetta

Realizzare una pasta fresca estiva light e saporita non è un’impresa impossibile, se pensiamo al pesce, nutriente e leggero. Questa ricetta è molto semplice e veloce, ma al tempo stesso non è la solita variante scontata. Gli ingredienti per 4 piatti abbondanti di pasta, sono:

250 grammi di pasta corta;

400 grammi di polpo;

400 grammi di pomodorino, meglio se datterino;

basilico;

sale, pepe e aglio.

Se abbiamo il polpo fresco, dobbiamo provvedere a pulirlo, togliere gli occhi e il dente, passarlo per qualche secondo sotto l’acqua fredda. Prepariamo una pentola con dell’acqua salata e facciamo bollire, poi aggiungere il polpo e lasciare cucinare per circa 20-30 minuti. Dopo la cottura tagliamolo a piccoli tocchetti e mettiamo in una ciotola grande con aglio, olio e basilico e mescoliamo. Nel frattempo cuciniamo e scoliamo bene la pasta e tagliamo il pomodorino. Aggiungere tutti gli ingredienti e lasciarli raffreddare in frigo, nella ciotola con il coperchio o pellicola, prima di assaporarla.

Questa è 1 ricetta sfiziosa e leggera per non mangiare la solita banale pasta fredda, per chi preferisce il pesce.