Diversi dal solito questi spaghetti veloci e piccanti che farebbero anche bene al cuore e al cervello. Una ricetta che abbiamo proposto ai nostri Lettori e che si è rivelata un successo. Questo perché ci sono delle occasioni in cui è anche piacevole mettere in tavola qualcosa di salutare. E in fatto di tradizione di pasta, noi italiani rappresentiamo l’eccellenza. Sappiamo sempre mettere in tavola qualcosa di gustoso, ma senza inserire ketchup o salse che nulla hanno a che vedere con la nostra tradizione. 1 occhio alla linea e 2 alla salute con questa pasta squisita e piena di antiossidanti e vitamine. È invece il suggerimento odierno, andando a proporre una ricetta molto semplice, ma in grado di darci davvero lo sprint.

Come preparare la nostra ricetta della salute

Potremmo veramente definirlo lo spaghetto della salute, questo piatto che faremo con:

400 grammi di spaghetti o linguine possibilmente integrali;

1 peperone;

una cipolla;

una melanzana;

circa una carota;

del sedano;

aglio;

sale e pepe;

formaggio grattugiato;

olio extravergine.

Abbiamo volutamente proposto la pasta integrale, per un’incredibile miniera di salute. Con tutta la ricchezza di fibre, vitamine e antiossidanti delle verdure, potremmo però anche concederci la pasta tradizionale. Vediamo come preparare questa ricetta, che prevede due fasi comunque molto veloci:

mettiamo a bollire la pasta e nel frattempo tagliamo a fettine più piccole possibili la carota e il sedano, come se li mettessimo in insalata. Condiamoli a nostro piacimento, inserendo anche aglio e pepe;

prepariamo il soffritto della cipolla, inserendo poi 1 peperone giallo o rosso, tagliato a fettine molto sottili;

mettiamo in cottura anche le melanzane, sia alla griglia, che in padella, come ci viene più comodo. Alla fine, ricordiamoci di tagliare anche queste in pezzetti piccoli;

uniamo al nostro soffritto di peperoni e cipolla le melanzane e facciamo rosolare per un paio di minuti;

scoliamo la pasta al dente, versandola nella padella del soffritto e facendola saltare per qualche istante con le verdure. Inseriamo carote e sedano, giusto il tempo che prendano il calore della cottura e mescoliamo tutto assieme;

serviamo a tavola con una spolverata abbondante di formaggio grattugiato.

E se abbiamo voglia di aggiungere altra salute al nostro pranzo ecco una gustosa e veloce insalata autunnale con frutta secca e verdure.

