Oggi è la scadenza di alcuni provvedimenti che il Governo ha varato negli scorsi mesi. Ci sono norme previste già a dicembre nella legge di Bilancio. Ma ci sono anche provvedimenti che sono stati presi a seguito dell’emergenza. Da questa data, 1 luglio, attenzione ai cambiamenti, arriva il D-Day per i cittadini e contribuenti italiani.

Facciamo una rapida carrellata dei provvedimenti più importanti che scattano.

1 luglio, attenzione ai cambiamenti, arriva il D-Day per i cittadini e contribuenti italiani

Oggi è il giorno dei contanti. Entra in vigore la riduzione al tetto di pagamento di 1999 euro in soldi cash (come da decreto n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio). Oltre tale importo ogni transazione in denaro comporterà l’obbligo di usare strumenti di pagamento tracciabili, come bancomat, bonifici, assegni, ecc. Le sanzioni sono da 3000 a 50000 euro per chi viene colto a trasgredire. Di contro da oggi tutti coloro che usano il pos come strumento per ricevere pagamenti, avranno diritto a un credito di imposta. Un rimborso del 30% sulle commissioni bancarie applicate dalle banche per l’utilizzo di questo strumento

Oggi scatta l’ecobonus da 110%

Non solo divieti. Ci sono anche bonus che possono essere sfruttati a partire da oggi. E il più goloso di tutti è l’ecobonus per lavori di miglioramento energetico in immobili. Il super bonus prevede la concessione di un credito del 110% a chi effettua interventi di miglioramento energetico. Il credito del 110% può essere scontato in 5 anni, oppure ceduto alla impresa che ha effettuato i lavori. In questo caso la ditta emetterà una fattura a zero. In pratica i lavori verranno gratis.

Un bonus da 500 euro per andare in vacanza

E’ l’1 luglio e iniziano le vacanze. Per sostenere il turismo in Italia è stato lanciato il bonus vacanze che può arrivare fino a 500 euro. Per ottenerlo la procedura è la seguente. Occorre scaricare una applicazione sullo smartphone che consente di ottenere lo sconto dell’80% sulla spesa della vacanza. Il restante 20% lo si recupererà come credito d’imposta. Per averne diritto occorre un Isee familiare inferiore a 40mila euro. Con il buono si applica subito lo sconto dell’80% al momento del pagamento in albergo.

Buste paga più pesanti da 20 a 100 euro

Da oggi molti dei lavoratori del settore privato e alcuni del settore pubblico, avranno la busta paga più pesante. Infatti scatta una norma inserita nella Legge di Bilancio che prevede un aumento del bonus degli 80 euro. Il bonus, lanciato dal Governo Renzi, salirà fino a 100 euro al mese, per i redditi fino ai 28mila euro.

Ma ci sono misure fiscali di detrazione anche per i redditi oltre i 28mila euro. Le agevolazioni fiscali partiranno da un massimo di 480 euro e saranno decrescenti col crescere del reddito a partire dai 28mila euro. Si annulleranno per redditi superiori a 40mila euro.