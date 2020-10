Ma chi l’ha detto che le cotolette devono essere per forza a base animale? In casa, infatti, possiamo procurarci delle splendide cotolette vegetali, economiche e piene di salute. Vediamo allora come preparare 1 kg di cotolette di zucca con soli 5 euro di spesa.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 1,2 kg di zucca fresca, in un unico pezzo;

b) 150 gr di formaggio grattugiato;

c) 2 uova;

d) olio per friggere, quanto basta;

e) prezzemolo tritato;

f) pangrattato quanto basta;

g) sale, quanto basta.

Preparazione

Prendiamo il nostro pezzo di zucca e lo priviamo dei filamenti interni.

Ora lo tagliamo per ricavarne delle fette molto spesse. Dall’unico pezzo iniziale dovranno infatti uscire 3-4 fette al massimo.

A questo punto, passiamo prima a sbucciarle, poi a sciacquarle sotto l’acqua corrente.

Ora, di ogni grossa fetta sbucciata dobbiamo cercare di ricavare una forma unica, il più possibile regolare. Tradotto, dobbiamo tirare fuori una sorta di piccolo cubo spesso che, ovviamente, non sarà regolare in quanto la zucca è curva.

Volendo, potrà avere anche una forma rettangolare se vogliamo sfruttare quanta più parte possibile della polpa.

Lavoriamo le cotolette

Dopo questo passaggio, dal pezzo regolare, appena ottenuto, iniziamo a ricavare delle sottili fette di zucca. Queste saranno le nostre cotolette “grezze”.

In un piatto a parte, versiamo del pangrattato, il formaggio e parte del prezzemolo tritato. Mescoliamo pure gli ingredienti con le dita.

In un’altra piccola scodella versiamo le due uova, aggiungiamo il resto del prezzemolo e aggiustiamo di sale. Con l’ausilio di una forchetta sbattiamo le uova e mescoliamo il tutto.

Ora prendiamo, una alla volta, le nostre fette e le lavoriamo per dotarle della classica panatura.

Quindi: immergiamo prima la fettina nell’uovo, poi la copriamo integralmente di pangrattato e formaggio. Sarà utile fare quanta più pressione possibile su ambo i lati della fetta affinché la stessa sia ricoperta integralmente di panatura.

La cottura

In una pentola bassa e larga, versiamo dell’olio per friggere. Quando quest’ultimo sarà ben caldo ci versiamo le fette e le teniamo nell’olio per un paio di minuti per lato.

Tirate fuori dalla pentola, le poniamo su carta assorbente, su ambo i lati. A seguire, le deponiamo su una pirofila e serviamo in tavola.

Facciamo due conti

Vediamo, dunque, quanto ci costa questa pietanza portata a tavola (prezzi medi rilevati in rete):

a) la zucca fresca costa intorno a 1,20 euro al chilo. Quindi: 1,2 kg X 1,20 euro = 1,45 euro circa;

b) il parmigiano fatto grattugiare al supermercato costa circa sui 17 euro al kg. Quindi: 17 euro/kg X 150 gr = 2,55 euro;

c) le 2 uova costeranno circa 0,55 euro;

d) valutiamo in 1,00 euro la spesa per il resto degli ingredienti.

Tirando le somme: 1,45 + 2,55 + 0,55 + 1,00 = 5,55 euro.

Abbiamo dimostrato, dunque, come ottenere 1 kg di cotolette di zucca con soli 5 euro di spesa investiti in salute.

Se, infine, intendete scoprire come preparare una parmigiana di zucca con soli 10 euro di spesa, vi invitiamo alla lettura del presente articolo.