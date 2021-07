Il gatto ha una passione particolare per la cura di sé. Pensiamo soltanto che ha un proprio gabinetto o lettiera, che sceglie anche quando vive all’aperto. Tiene molto anche alla pulizia del pelo. Passa molto tempo a leccarsi e lisciare ogni piccola porzione del suo manto.

Purtroppo, però, questa sua abitudine può diventare un problema. Soprattutto per i gatti a pelo lungo e nel periodo della muta, il pelo ingerito si trasforma nello stomaco in vere e proprie palline. Ecco che il gatto inizia a tossire in modo strano e in posizione sdraiata, arrivando alle volte anche a vomitare i boli di pelo.

In commercio esistono tutta una serie di prodotti specifici anti-bolo. Si va dalle crocchette fino al cibo umido. Eppure non tutti sanno che solo 1 ingrediente può eliminare definitivamente il problema delle palle di pelo del gatto. Si tratta della pasta di malto, un prodotto naturale specificamente pensato per liberare l’intestino intasato di peli del gatto. La pasta di malto si presenta come una crema di colore marroncino, simile a un miele denso e pastoso.

Come si capisce dal nome, l’ingrediente principale è il malto. Questo viene addizionato di oli e grassi vegetali, ma anche fibre e lievito. In aggiunta si possono trovare anche conservanti, coloranti e integratori vitaminici. Solitamente viene venduto in tubetti di varia dimensione. Gli ingredienti possono variare in base alla marca, quindi si consiglia di adottare il prodotto meno elaborato.

La pasta di malto ha il potere di aiutare il gatto a espellere le palle di pelo che intasano stomaco ed esofago. Il principio di azione è l’effetto digestivo ma anche quello lassativo. Il gatto, quindi, eliminerà le palle di pelo dalle feci.

Dare la pasta di malto al nostro gatto è davvero semplice. Siccome il suo sapore è molto amato dai felini, basterà proporgliela direttamente dal tubetto oppure nella ciotola con poco cibo umido. Ne servirà una porzione grande quando una nocciola. È consigliato dare la pasta di malto massimo 2 volte a settimana ai gatti col pelo corto. Per quelli a pelo lungo la dose può essere aumentata a 3.

Durante la stagione della muta, in primavera e autunno, un gatto che mostra di avere particolari problemi di palle di pelo può avere la pasta di malto anche tutti i giorni. Non ci saranno effetti collaterali, anche se le feci potrebbero sembrare più molli. È possibile sostituire la pasta di malto con un piccola quantità di malto al naturale.

