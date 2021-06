L’afa ha già invaso tutte le regioni d’Italia e se pensiamo di non essere neppure a luglio… be’, forse c’è da spaventarsi.

In questi periodi dell’anno gli esperti cercano di darci i migliori consigli per subire al minimo le conseguenze del caldo torrido e restare in forma. Dall’evitare di uscire durante le ore più calde ai pasti freschi e leggeri, ecco che, con l’arrivo della bella stagione, le nostre abitudini cambiano radicalmente.

Durante l’inverno, infatti, siamo soliti mangiare alimenti più calorici, perché è il nostro stesso corpo a richiedercelo. Resistere alle basse temperature presuppone uno stile di vita totalmente diverso da quello tipico dei mesi estivi.

Per combattere il calore di queste giornate di giugno, oltre ai classici consigli che tutti conosciamo, noi della Redazione vi consigliamo questa merenda. Ecco infatti un semplice manicaretto che rinfrescherà i nostri pomeriggi al sole con tantissimo gusto.

1 ingrediente e 100 calorie per la merenda più dissetante e salutare dell’estate

In un precedente articolo abbiamo parlato di come realizzare uno yogurt gelato senza gelatiera in pochissimi minuti. Il gelato, anche sotto forma di yogurt, è l’alimento tipico della bella stagione, ma non anche l’unico.

Il manicaretto che oggi proporremo ha solo 1 ingrediente e 100 calorie per la merenda più dissetante e salutare dell’estate e non soltanto. È anche un’ottima e deliziosa alternativa al nostro amato gelato.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono delle ciliegie denocciolate, idealmente 250 grammi. Teniamole per un giorno in congelatore e frulliamole con un po’ d’acqua.

Ecco che la nostra finta granita è pronta da gustare così com’è.

Qualche variante

I più golosi possono modificare questa semplicissima preparazione versando, al posto dell’acqua, 100 ml di latte classico o vegetale. Che sia di mandorla o di soia non importa, dipende dai gusti. Si potrebbe, inoltre, addolcire con un cucchiaino di miele e decorare con pezzetti di frutta fresca da aggiungere alla fine.

In questo caso avremo poco più di 100 calorie, ma si tratterà pur sempre di una merenda freschissima e soprattutto light.