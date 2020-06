1 commodity che potrebbe esplodere al rialzo nei prossimi cinque anni

Una commodity che nei prossimi cinque anni potrebbe esplodere al rialzo è l’argento (clicca qui per le quotazioni in tempo reale), più dell’oro probabilmente.

Incominciamo con l’individuare i motivi per cui nelle condizioni attuali dell’economia americana i metalli preziosi potrebbero offrire ottimi rendimenti nei prossimi anni.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che la banca centrale continuerà a pompare stimoli nell’economia statunitense fino a quando il suo mercato del lavoro non si sarà ripresa dagli effetti della pandemia del coronavirus.

“Siamo fortemente impegnati a utilizzare i nostri strumenti per fare tutto il possibile per tutto il tempo necessario”, ha detto Powell.

Le grandi misure di stimolo e i bassi tassi di interesse tendono a sostenere i metalli preziosi, che spesso è considerato una copertura contro l’inflazione e lo svilimento della valuta.

Un altro aspetto molto suggestivo e interessante è quello che si evince dal grafici seguente. Notiamo che le quotazioni dell’argento hanno toccato i minimi in area $11,89 come nel 2008 prima del rally che portò le quotazioni in area $55.

Analisi grafica e previsionale sull’ argento

Sul time frame mensile, previsione di lungo periodo, la tendenza in corso è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area $22,5. Tuttavia il mese in corso sta mostrando una certa debolezza che potrebbe continuare fino al I° obiettivo di prezzo in area $17,1474. Potrebbe, quindi, non essere il momento giusto per entrare in acquisto. Certamente la tenuta in chiusura mensile del supporto in area $17,1474 potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto. Comunque per definire meglio il livello di ingresso conviene passare al time-frame inferiore, quello settimanale.

Come si vede dalla figura seguente la tendenza in corso è rialzista, ma ha raggiunto il suo III° obiettivo di prezzo e ha immediatamente ritracciato. Questo ritracciamento potrebbe continuare fino in area $16,51 senza alcun problema purché il livello non venga rotto al ribasso in chiusura di settimana. Il raggiungimento di questo livello darebbe l’occasione ottimale per entrare al rialzo sull’ argento. Lo stop andrebbe posizionato nel caso di chiusure settimanali inferiori a $16,5111.

Approfondimento

ORO: tutti dicono rialzo, ma bisogna stare molto attenti a non perdere soldi