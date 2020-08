Parliamo in questo articolo dei 1.500 euro bonus matrimonio: a chi spetta e come funziona. Ricordiamo cha a giugno, tra i vari emendamenti al Decreto Rilancio, era stato avanzato il c.d. bonus matrimonio per chi sposerà nel 2021. La proposta avanzata è stata quella di concedere un ristoro delle spese economiche relative alla cerimonia e al ricevimento. Tuttavia quella proposta per adesso è solo un’idea che attende di essere confermata e quindi resa effettivamente operativa. Una regione d’Italia ha tuttavia deciso di anticipare i tempi e rendere fattiva questa misura già a partire da quest’anno. È la Puglia, che eroga 1.500 euro bonus matrimonio: a chi spetta e come funziona.

L’iniziativa della Regione Puglia

Sono molte le coppie che causa Covid hanno spostato la cerimonia del loro “sì” all’anno prossimo. Malgrado ciò la Regione Puglia ha giocato d’anticipo rispetto al legislatore nazionale e ha introdotto un sostegno economico già per questo 2020. L’iniziativa è stata illustrata ieri dall’Ente PugliaPromozione, l’agenzia pugliese che si occupa dello sviluppo del turismo e degli eventi. La misura in questione si chiama “Puglia Wedding Travel Industry” e per accedervi occorre celebrare le nozze in questa bellissima terra. La Regione in tal modo darà una mano sia alle coppie interessate sia all’intera filiera di attività che ruotano attorno al wedding. Ossia negozi di abiti per cerimonie, fiorai, ristoranti, fotografi, etc. Un’industria messa in ginocchio dal Covid e che, secondo i dati di Assoeventi, nel 2019 ha movimentato ben 1 miliardo di euro di fatturato regionale.

Come funziona il bonus

La misura che adottata consiste in un voucher utilizzabile come “sconto” sui costi della festa nuziale. Il sostegno economico è infatti a favore delle attività economiche del wedding che hanno la sede in Puglia. Anche se a chiederlo concretamente dovranno essere gli sposi che qui decideranno di celebrare le loro nozze. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro il 31 dicembre 2020 pena la decadenza dal diritto al sostegno economico. Questo voucher può inoltre essere chiesto anche retroattivamente in quanto verrà concesso a chi si è sposato a partire dal 1° di luglio. Le domande vanno presentate dal 19 agosto fino a giovedì 10 dicembre prossimo. E possono essere presentate ai seguenti indirizzi email: direzioneamministrativapp@pec.it e direzione.generale@aret.regione.puglia.it.

Le richieste, infine, possono essere presentate nei limiti di n. 1 voucher per ogni festa di matrimonio.

1.500 euro bonus matrimonio: a chi spetta e come funziona

Lo stesso Governatore Emiliano ha ammesso che “si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento”. La Regione Puglia calcolerà poi progressivamente la copertura economica necessaria per sostenere questa misura. Il cui saldo finale dipenderà dal numero di richieste che complessivamente perverrà in questi 84 giorni. Ribadiamo infatti che il termine ultimo di presentazione dell’istanza è il 10 e non già il 31 dicembre.