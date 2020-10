Sei alla ricerca di nuove opportunità lavorative? Hai perso lavoro di recente? Oppure sei uno di quelli che crede in sé ed è pronto a mettersi in gioco, nonostante il periodo storico particolare?

Attualmente si registra una grande perdita di posti di lavoro, ma ci sono alcune aziende, anche pubbliche, che continuano ad assumere.

In un articolo precedente abbiamo parlato che anche con la terza media si può trovare lavoro.

Oggi ti segnaliamo un’opportunità per ottenere un contratto a tempo indeterminato. La notizia positiva è che sono disponibili posti in varie sedi in Italia. Per cui, controlla se puoi essere fortunato e trovare lavoro vicino casa tua.

Vediamo quali dove sono i 1.266 posti disponibili a tempo indeterminato in tutta Italia. Ecco come fare la domanda.

L’opportunità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato via ad un concorso pubblico con lo scopo di trovare vari profili da inserire nel proprio organico.

A secondo della posizione da coprire, si cercano sia diplomati che laureati.

In particolare, ci sono a disposizione 460 posizioni per diplomati, che andranno a coprire le mansioni degli assistenti amministrativi. Mentre per i laureati, che dovranno svolgere un lavoro dai funzionari, i posti sono 766.

1.266 posti disponibili a tempo indeterminato in tutta Italia. Ecco come fare la domanda

Per conoscere i dettagli dei bandi di concorso, bisogna visitare l’apposita pagina sul sito delle dogane oppure cliccare qui. La presentazione delle domande va fatta esclusivamente in via telematica sul sito www.adm.gov.it entro le ore 23:59 del 5 novembre.

Sono previste una prova preselettiva (eventuale), seguita da due prove scritte ed infine, una orale.

Le sedi di lavoro

Le posizioni sono disponibili sia presso la sede centrale, che in varie comuni distribuite sul territorio italiano e nella Provincia autonoma di Bolzano.

Per i 1.266 posti disponibili a tempo indeterminato in tutta Italia, a prescindere dal profilo lavorativo prescelto, durante le prove preselettive saranno testate:

a) la conoscenza della lingua inglese;

b) elementi del diritto penale e funzione della polizia giudiziaria;

c) le capacità logico-deduttive;

d) la conoscenza del pacchetto Office.

La banca dati con 5.000 quiz disponibili sarà pubblicata 10 giorni prima della prova preselettiva. Le date e le seti delle prove verranno pubblicate il 1 dicembre 2020 sul sito dell’Agenzia.