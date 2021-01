Dopo il DPCM di Natale, si attende il Decreto Ristori Quinquies recante misure e ristori per le categorie colpite e che non hanno ricevuto indennizzi. Saranno stanziati 20 miliardi di euro per finanziare l’anno bianco contributivo. Nonché il saldo e stralcio e il bonus di 1.000 euro per tutti gli Autonomi e Partite IVA nel Decreto Ristori 5.

Si stanno confrontando maggioranza e opposizione per addivenire ad una soluzione, che al di là dei partiti di appartenenza, possa ristorare un po’ tutti. Soprattutto chi ancora non ha ricevuto aiuti con il precedente Decreto di Natale. Per lo stanziamento dei 20 miliardi di euro verrà chiesto uno scostamento di bilancio, il primo del 2021. La Redazione illustra ai propri Lettori i nuovi aiuti che arriveranno con il Decreto Ristori Quinquies.

Nuovi aiuti a fondo perduto per le categorie che sono rimaste fuori dal Decreto ristori quater

Il precedente DPCM ha previsto indennizzi per bar e ristoranti che hanno sofferto della chiusura a causa della crisi epidemiologica, lasciando fuori altre categorie. Il nuovo Decreto Ristori allargando la platea di beneficiari, prevede aiuti per i titolari di impianti sciistici. Nonché, ovviamente per tutte le attività legate allo sci.

Bonus di 1.000 euro per tutti gli Autonomi e Partite IVA nel Decreto Ristori 5

Il decreto ristori 5 ha previsto aiuti per gli Autonomi e Partite IVA con l’erogazione di un bonus da 1.000 euro. Potranno accedere al bonus, sicuramente gli Autonomi e le Partite IVA che hanno risentito della crisi, quindi dapprima si terrà conto del calo del fatturato di circa il 30%. Probabilmente si terrà conto della data di apertura della partita iva e se si è in regola con il pagamento dei contributi INPS ante pandemia.

Tale bonus potrebbe essere per gli Autonomi e le Partite IVA che, a differenza di altre categorie, non hanno ricevuto alcun aiuto, una boccata d’aria.

